Так может или нет: ещё один эксперт рассказал, отключат ли смартфоны россиянам

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Так может или нет: ещё один эксперт рассказал, отключат ли смартфоны россиянамДля Google это не составит труда
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что Google легко может заблокировать все смартфоны на Android, которыми пользуются россияне. В России около 60% пользователей используют Android-устройства.
По словам Зыкова, в Android присутствует функция удалённой блокировки смартфона, поэтому «окорпичить» смартфоны нетрудно. На случай блокировки специалист посоветовал сохранить все данные, хранящиеся на смартфонах.
«Если она [функция] есть у нас, то очевидно, что она есть и у самого Google, который может просто «окирпичить» все телефоны россиян», — предположил Зыков.
Источник:Общественная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: