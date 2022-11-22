Так вот ты какой: макет Xiaomi 13 раскрыл внешний вид грядущего флагмана

Так, например, в Сети появились фото макета грядущего устройства. Благодаря им уже сейчас можно представить, примерно каким будет внешний вид главного флагмана Xiaomi 2023 года.

Смартфон получит угловатый дизайн, чем-то напоминающий последние поколения iPhone. Это подтверждает более ранние слухи, согласно которым аппарат получит острые грани.

На изображениях также можно увидеть, что Xiaomi 13 получит достаточно крупный блок основной камеры. Его толщина будет составлять примерно 1/5 от толщины всего корпуса.