Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камерой

Компания опубликовала официальный тизер-постер своего грядущего телефона — Moto X30 Pro, который также известен под именем Motorola Frontier. Его анонс ожидается лишь в июле.

Несмотря на то, что до презентации устройства ещё есть время, компания показала, какие именно камеры планируется установить в него. Девайс получит три камеры с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм.