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Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камерой

Особенно интересны фотовозможности новинки
В последние пару недель многие производители смартфонов активизировались, начав тизерить свои новые флагманы. Одним из них оказалась Motorola.
Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камерой

Компания опубликовала официальный тизер-постер своего грядущего телефона — Moto X30 Pro, который также известен под именем Motorola Frontier. Его анонс ожидается лишь в июле.

Несмотря на то, что до презентации устройства ещё есть время, компания показала, какие именно камеры планируется установить в него. Девайс получит три камеры с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм.

Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камерой

При уже сейчас известно, что Moto X30 Pro станет первым в мире смартфоном с 200 Мп камерой Samsung ISOCELL HP1. «Помогать» ему будут 50 Мп широкоугольник и телевик на 12 Мп. Впечатлит и фронтальная камера — её разрешение составит 60 Мп.

Напомним, что в основу девайса ляжет флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом у него будет 6,73-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+.

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