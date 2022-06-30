Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камерой

Так вот ты какой: раскрыты характеристики флагмана Motorola с 200 Мп камеройОсобенно интересны фотовозможности новинки
Компания опубликовала официальный тизер-постер своего грядущего телефона — Moto X30 Pro, который также известен под именем Motorola Frontier. Его анонс ожидается лишь в июле.
Несмотря на то, что до презентации устройства ещё есть время, компания показала, какие именно камеры планируется установить в него. Девайс получит три камеры с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм.
При уже сейчас известно, что Moto X30 Pro станет первым в мире смартфоном с 200 Мп камерой Samsung ISOCELL HP1. «Помогать» ему будут 50 Мп широкоугольник и телевик на 12 Мп. Впечатлит и фронтальная камера — её разрешение составит 60 Мп.
Напомним, что в основу девайса ляжет флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом у него будет 6,73-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+.