Так вот ты какой: в Сеть слили первое фото флагманского Huawei Mate 60... или 60 Pro

На изображении виден круглый модуль камеры, который стал фирменным для линейки Mate, но с оригинальным акцентом в виде горизонтальной полоски. Источник изображения, инсайдер Rodent950, сообщил, что Huawei готовит аж пять моделей линейки Mate 60.

При это наши коллеги из Gizmochina предположили, что на рендере представлена модель Mate 60 Pro. Так это или нет, мы узнаем лишь в момент анонса новинок.

В любом случае, на изображении видно четыре камеры в основном блоке, что отличает устройство от Mate 50 Pro, который также имел четыре отверстия, но всего три камеры.

Отметим, что ранее именно Rodent950 раскрыл информацию о прекращении сотрудничества между Huawei и Leica, а также о начале сотрудничества между Leica и Xiaomi.