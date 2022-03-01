Так выглядит работа рекордно быстрой 150-Вт зарядки для смартфонов

Теперь же в сети появилось видео, на котором скорость работы рекордной быстрой зарядки показали «вживую». Сделал это один из пользователей, посетивших выставку MWC 2022.

Стоит отметить, что процесс пополнения заряда аккумулятора происходит непривычно быстро. По заявлениям самой Realme, от 0 до 50% GT Neo 3 будет заряжаться всего за 5 минут. И ведь речь идёт об устройстве с аккумулятором на 4500 мАч!

Сообщается, что релиз Realme GT Neo 3 намечен уже на март 2022 года. При этом изначально смартфон появится в продаже лишь в Китае. Как скоро случится международный релиз — неизвестно.