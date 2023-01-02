Так выглядит самая быстрая зарядка в мире. Её мощность — 240 Вт

И вот, незадолго до анонса смартфона, в Сети появились фото, предположительно, самого зарядного устройства. Оно имеет модельный номер VCKCJACH и торговую марку SuperVOOC. Выходная мощность блока составляет 20 В при силе токе в 12 А.

Отметим, что так как Realme и Oppo принадлежат одному концерну — BBK — то и разработки у них частенько бывают общие. А потому можно быть вполне уверенными, что Realme внедрит такой же адаптер и в грядущую модель GT Neo 5. Единственное, до сих пор неясно, будет ли компания использовать для него другое название.