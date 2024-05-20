Так выглядят новые смартфоны HMD в легендарном дизайне линейки Nokia Lumia

По информации из аккаунта HMD MEMES, скоро выйдут смартфоны HMD Tomcat и HMD Arrow в этом стиле.

HMD Tomcat будет оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, тройной камерой (108-мегапиксельная основная с OIS, широкоугольная и сенсор глубины), 32-мегапиксельной фронтальной камерой, 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Также устройство получит стереодинамики, разъем для наушников, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на экране. Смартфон будет доступен в розовом, голубом, зелёном и жёлтом цветах, а продажи начнутся в июле.

HMD Arrow внешне будет напоминать HMD Tomcat, но с другими техническими характеристиками. Вместо жёлтого цвета будет красный. Это может быть локальная версия Tomcat для Индии или США.

HMD также выпустит кнопочный телефон HMD 110 в стиле Fabula Design и бюджетный смартфон HMD Rocky с 6.5-дюймовым IPS-экраном, двойной камерой, чипсетом UniSoC SC9863A, 4 ГБ оперативной памяти и батареей на 5000 мАч.