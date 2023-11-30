Таким будет Xiaomi Poco F6 Pro: представлен его китайский оригинал

Redmi K70 Pro — это воплощение инноваций и мощи. Оснащенный новейшей однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, этот смартфон может похвастаться впечатляющей производительностью.

Со своими 2.2 млн баллами в AnTuTu, он сравним с другими флагманами на платформе, демонстрируя удивительную мощь.

Не менее важным является его интеллектуальная система охлаждения, обеспечиваемая большой испарительной камерой и девятью датчиками температуры, распределенными по всему корпусу.

ИИ-технологии заметны в практически каждом аспекте работы устройства, от оптимизации производительности до анализа условий съемки, делая Redmi K70 Pro настоящим ИИ-смартфоном.