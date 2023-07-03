Такого уж точно никто не делал: флагманский Realme GT Neo 6 получит крайне необычный дизайн

При первом же взгляде особое внимание привлекает массивный блок камер на тыльной стороне смартфона. Он состоит из трёх сенсоров, расположенных слева, и прозрачной вставки справа.

Судя по предыдущим моделям, ожидается, что у нового смартфона будет RGB-подсветка.

Realme GT Neo 6 оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 2 с графикой Adreno 740. Телефон получит OLED-экран с поддержкой частоты обновления 144 Гц и разрешением 1,5K.

Также сообщается о наличии модуля NFC для бесконтактных платежей и аккумуляторе большой ёмкости, поддерживающем быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Предварительные данные указывают на то, что основная камера Realme GT Neo 6 будет иметь сенсор разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Операционная система устройства будет основана на Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Аналогично предыдущей модели, новый GT Neo 6 появится в вариантах с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.