Таможня уличила российский бренд смартфонов в уклонении от налогов

Домодедовская таможня расследует нарушения при импорте телефонов российского бренда Jinga. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с материалами дела.

Таможня проводит уголовное расследование об уклонении от уплаты таможенных платежей. По словам источника, речь идет о продукции, которая ввозилась в адрес ООО «ЭйСиЭр Групп». Предположительно компания связана с дистрибьютором техники Jinga и Xiaomi RDC Group.

В пресс-службе Домодедовской таможни не стали комментировать это уголовное дело, но пояснили, что в 2018 году и в январе 2019 года проводились проверки законности ввоза иностранных товаров.

Jinga занимается продажей в России дешёвых кнопочных телефонов и смартфонов, произведённых в Китае. На российском рынке телефоны Jinga занимают менее 2,5%. По мнению участников рынка, если поставки Jinga в Россию прекратятся, марку быстро заменят её многочисленные аналоги.