Таможня задержала смартфоны Xiaomi, замаскированные под российский бренд

Российская таможня задержала поставки в Россию смартфонов компании Xiaomi. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «участников рынка».

Стоимость задержанной партии — 340 млн рублей. Смартфоны пытались провезти под видом продукции российской компании «Иной», для которой смартфоны производятся в Китае и затем продаются под брендом Inoi. Таким образом поставщик занижал таможенную стоимость. «Экономия» по предварительной оценке составила бы 60 миллионов рублей.

По данным источников, Московская и Санкт-Петербургская таможни в начале февраля задержали две такие партии смартфонов Xiaomi. В качестве покупателя значилась компания «РБК Девелопмент».

Случившееся подтвердили в пресс-службе Xiaomi, у официального дистрибьютора Inoi и гендиректор Inoi Сергей Фомин, однако все они отказались давать дальнейшие комментарии по ситуации.

UpDate: С редакцией Ferra.Ru связалась пресс-служба Xiaomi в России со следующим официальным заявлением: «Компания Xiaomi не имеет никакого отношения к поставке в Россию фигурирующей в данной ситуации продукции. Мы готовы активно сотрудничать с компетентными органами в расследовании этого инцидента»