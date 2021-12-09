TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфонПо очень приятной цене
Так, например, TCL 20 Pro 5G — флагманский смартфон. Он получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который к тому же изогнут с двух сторон. В основу устройства лёг чип Snapdragon 750G 5G от Qualcomm. Ёмкость его аккумулятора — 4500 мАч, основная камера состоит из четырёх модулей с главным на 48 Мп.
Памяти в смартфоне — 256 ГБ с возможностью расширить до 1 ТБ. Цена устройства — 39 990 рублей. При этом первые покупатели TCL 20 Pro 5G получат в подарок беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO S600.
В свою очередь TCL 20B — бюджетный аппарат компании. Его «сердцем» выступает чип Helio P22 от MediaTek. Размер IPS-дисплея смартфона — 6,52 дюйма. Основная камера — тройная, с главным модулем на 50 Мп.
Объём памяти смартфона — 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. Но самое приятное это цена — за TCL 20B просят всего 13 990 рублей.