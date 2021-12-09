TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

Памяти в смартфоне — 256 ГБ с возможностью расширить до 1 ТБ. Цена устройства — 39 990 рублей. При этом первые покупатели TCL 20 Pro 5G получат в подарок беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO S600.

В свою очередь TCL 20B — бюджетный аппарат компании. Его «сердцем» выступает чип Helio P22 от MediaTek. Размер IPS-дисплея смартфона — 6,52 дюйма. Основная камера — тройная, с главным модулем на 50 Мп.