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TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

По очень приятной цене
В России представили сразу два новых смартфона TCL — TCL 20 Pro 5G и TCL 20B. Устройства находятся в разных ценовых категориях, так что могут удовлетворить совершенно разных пользователей.
TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

Так, например, TCL 20 Pro 5G — флагманский смартфон. Он получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который к тому же изогнут с двух сторон. В основу устройства лёг чип Snapdragon 750G 5G от Qualcomm. Ёмкость его аккумулятора — 4500 мАч, основная камера состоит из четырёх модулей с главным на 48 Мп.

TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

Памяти в смартфоне — 256 ГБ с возможностью расширить до 1 ТБ. Цена устройства — 39 990 рублей. При этом первые покупатели TCL 20 Pro 5G получат в подарок беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO S600.

В свою очередь TCL 20B — бюджетный аппарат компании. Его «сердцем» выступает чип Helio P22 от MediaTek. Размер IPS-дисплея смартфона — 6,52 дюйма. Основная камера — тройная, с главным модулем на 50 Мп.

TCL привезла в Россию флагман и бюджетный смартфон

Объём памяти смартфона — 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. Но самое приятное это цена — за TCL 20B просят всего 13 990 рублей.

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