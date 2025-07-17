Tecno анонсировала самый тонкий складывающийся втрое смартфон

Phantom Ultimate G Fold оснащён большим гибким экраном 9,94 дюйма, который складывается внутрь с двух сторон. Такой механизм защищает дисплей от повреждений и позволяет использовать устройство как обычный смартфон или полноценный планшет.

Для удобного пользования в сложенном виде есть дополнительный внешний экран. Инновационная система из двух шарниров и специального самоблокирующегося механизма делает корпус прочным и плотно закрывающимся без щелей.