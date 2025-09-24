Tecno Camon 40 Pro 5G выдержал падение из гоночного Porsche и продолжил снимать на скорости 120 км/ч

Tecno Camon 40 Pro 5G выдержал падение из гоночного Porsche и продолжил снимать на скорости 120 км/чСмартфон пережил дрифт и гонки
© Tecno
Участниками события стали блогеры, журналисты и геймеры. Они не только наблюдали за экспериментами, но и сами тестировали возможности камеры. Для этого их посадили в автомобили с профессиональными пилотами.
Во время заездов камера смартфона работала в режиме FlashSnap, который позволяет делать кадры без задержек и размытия даже при быстром движении. На мероприятии Camon 40 Pro 5G фиксировал происходящее при скорости автомобилей свыше 200 километров в час.
© Момент краш-теста: смартфон Tecno выбросили из окна Porsche 911 Carrera GTS на скорости 120 км/ч (извините за качество, запись в 240 к/с на смартфон)
Главным испытанием стал финальный эксперимент. На скорости 120 км/ч смартфон выбросили из окна гоночного Porsche. На смартфоне только сползла часть краски на углах корпуса, при этом дисплей, аккумулятор и аппаратная часть полностью уцелели, даже камеры не получили трещин.
© Tecno Camon 40 Pro 5G после краш-теста (видео: Митя Иванов // prophotos.ru)
Испытания прошли на трассе категории FIA F1, которая считается первой подобной площадкой в России.