Tecno Camon 40 Pro оценили по качеству камеры на уровне iPhone 13 Pro

Съемка в условиях слабого освещения также оказалась сильной стороной смартфона. Камера способна сохранять яркие участки изображения и отображать мелкие детали даже в темных сценах, опережая по этому показателю многие устройства аналогичного и даже более высокого класса.

Хотя Tecno Camon 40 Pro 5G не оснащен отдельным телеобъективом, его 3-кратный цифровой зум демонстрирует точную передачу цветов и хорошую экспозицию. Видео записывается в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, обеспечивая естественные цвета и правильную экспозицию при хорошем освещении. Однако в условиях недостаточной освещённости возможны перебои с автофокусом и появление цифрового шума.