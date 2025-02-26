Телефоны
Опубликовано 26 февраля 2025, 13:58
1 мин.

Tecno объявила свои новые смартфоны и ноутбуки на начало 2025 г.

Презентация новинок пройдет 4 марта
Tecno готовит анонсы для MWC 2025, который состоится в начале марта в Барселоне. На этой технологической выставке бренд представит обновленную серию камерофонов Tecno CAMON 40, новый ноутбук Tecno MEGABOOK S14 с OLED-дисплеем и очки с искусственным интеллектом (ИИ).
Tecno объявила свои новые смартфоны и ноутбуки на начало 2025 г.

© Tecno

Основной акцент в новой серии смартфонов CAMON 40 сделан на улучшенных возможностях съемки. Камеры получат режим моментального захвата движения FlashSnap и отдельную кнопку One-Tap для быстрого запуска функций. Смартфоны оснастят процессорами MediaTek Ultimate, которые обеспечат плавную работу встроенных ИИ-функций.

Кроме смартфонов, Tecno покажет 14-дюймовый ноутбук MEGABOOK S14. Он получит OLED-дисплей и инструменты искусственного интеллекта, которые должны упростить работу и творчество пользователей.

Также компания впервые представит свою серию ИИ-очков. Ожидается, что Tecno AI Glasses и Tecno AI Glasses Pro объединят технологии искусственного интеллекта и улучшенные возможности визуализации.

Все новинки станут частью концепции Tecno AI, направленной на интеграцию ИИ в экосистему устройств бренда. Презентация новых продуктов пройдет 4 марта на официальном мероприятии Tecno AI Ecosystem Product Launch.

Tecno объявила свои новые смартфоны и ноутбуки на начало 2025 г.

© Tecno

Источник:Tecno
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tecno
,
#смартфон
,
#ноутбук
,
#очки