Tecno объявила свои новые смартфоны и ноутбуки на начало 2025 г.

Основной акцент в новой серии смартфонов CAMON 40 сделан на улучшенных возможностях съемки. Камеры получат режим моментального захвата движения FlashSnap и отдельную кнопку One-Tap для быстрого запуска функций. Смартфоны оснастят процессорами MediaTek Ultimate, которые обеспечат плавную работу встроенных ИИ-функций.

Кроме смартфонов, Tecno покажет 14-дюймовый ноутбук MEGABOOK S14. Он получит OLED-дисплей и инструменты искусственного интеллекта, которые должны упростить работу и творчество пользователей.

Также компания впервые представит свою серию ИИ-очков. Ожидается, что Tecno AI Glasses и Tecno AI Glasses Pro объединят технологии искусственного интеллекта и улучшенные возможности визуализации.

Все новинки станут частью концепции Tecno AI, направленной на интеграцию ИИ в экосистему устройств бренда. Презентация новых продуктов пройдет 4 марта на официальном мероприятии Tecno AI Ecosystem Product Launch.