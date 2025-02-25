TECNO открыл первый официальный интернет-магазин в России

В честь запуска магазина TECNO проводит специальную акцию: с 25 февраля по 11 марта при покупке любого смартфона покупатели получат беспроводные наушники в подарок. Также на сайте действует бесплатная доставка в большинство регионов России с помощью курьерской службы DPD.

Одна из главных скидок — флагманский складной смартфон TECNO PHANTOM V Fold2 5G, который можно приобрести в комплекте со стилусом TECNO PHANTOM V Pen за 99 990 рублей. Смартфон оснащен аккумулятором на 5750 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт.

Также в продаже появился смартфон TECNO CAMON 30S, который можно купить за 18 990 рублей в версии 8 ГБ + 128 ГБ. Устройство оснащен 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony IMX896, поддержкой съемки в 100-мегапиксельном режиме и изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц.