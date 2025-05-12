Tecno первой представит смартфоны с новым чипсетом MediaTek Helio G200

Helio G200 — это 8-ядерный чипсет, изготовленный по современному 6-нм техпроцессу от TSMC. Он сочетает в себе два ядра Cortex-A76 и шесть ядер Cortex-A55, что обеспечивает быструю работу приложений и плавное переключение между задачами. В тестах AnTuTu чип набирает около 470 тысяч баллов, что на 10% выше показателей предыдущих моделей этого уровня.

Графическая система также получила обновление — видеоядро ARM Mali-G57 MC2 теперь работает на частоте 1.1 ГГц, что повышает детализацию изображения и улучшает игровой опыт. Tecno также внедрила собственные алгоритмы обработки графики, включая поддержку супер-разрешения 1.5K для более четкой картинки и масштабирования интерфейсов.

Кроме производительности, Helio G200 предложит более устойчивую связь. Встроенный модем с технологией DCSAR улучшает качество соединения даже при слабом сигнале, обеспечивая стабильную передачу данных и звонки без перебоев.