Tecno рассказала об ИИ-функциях новых складных смартфонов Phantom V Fold2 и Flip2 (+превью)Есть свои интересности
Новшества ИИ в новых флагманских смартфонах Tecno
Среди главных нововведений — помощник Ella AI, который помогает в планировании дня и выполнении повседневных задач (установка будильников, напоминаний и т.д.), а также инструменты для работы с текстами и быстрый поиск по изображениям.
Функция AI Редактора позволяет резюмировать суть документов и генерировать тексты, а Universal Tone улучшает качество портретных снимков, точно передавая оттенки кожи. Ластик AI и One Click Cutout упрощают обработку фото, позволяя легко вырезать объекты.
AI Редактор также позволяет находить рецепт блюда по его фотографии в тарелке на столе или находить для покупки товар из видео или соцсетей, если вы обведёте его на экране.
Поддерживаются также привычные по другим смартфонам ИИ-функции, как ластик (удаление объектов с фото) и One Click Cutout (распознавание объектов на фото, когда вы выделяете их при долгом нажатии).
Phantom V Fold2 5G также поддерживает стилус Phantom V Pen для удобной работы с документами и рисования, который будет предлагаться опционально по, как обещает производитель, очень выгодной цене.
Характеристики и первые впечатления
|Смартфон
|Tecno Phantom V Fold2 5G
|Tecno Phantom V Flip2 5G
|Операционная система
|Android 14, оболочка HiOS 14 Fold
|Android 14, оболочка HiOS 14
|Внутренний дисплей
|7.85”, 2296x2000, LTPO OLED, 120 Гц, 338 ppi
|6.9”, 2640x1080, LTPO OLED, 120 Гц, 413 ppi
|Внешний дисплей
|6.42”, 2550x1080, LTPO OLED, 120 Гц, 431 ppi
|3.64”, 1066x1056, LTPO OLED, 120 Гц, 413 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9000+, 8 ядер (1x Cortex-X2 3.2 ГГц + 3x Cortex-A710 2.8 ГГц + 4x Cortex-A510 1.8 ГГц), 4 нм
|MediaTek Dimensity 8020, 8 ядер (4x Cortex-A78 2.6 ГГц + 4x Cortex-A55 2.0 ГГц), 6 нм
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ
|Постоянная память
|512 ГБ, без слота microSD
|256 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор OV50H, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с
|основная : 50 Мп, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|дополнительная (телефото): 50 Мп, зум 2x, размер сенсора 1/2.8” диафрагма f/2.0
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, сенсор Samsung JN1, размер сенсора 2.76”, диафрагма f/1.8
|фронтальная : 32 Мп, диафрагма f/2.5,
|фронтальная : 32 Мп, размер сенсора 1/2.8”, диафрагма f/2.5
|Аккумулятор
|5750 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 70 Вт, мощность беспроводной зарядки 10 Вт
|4720 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 70 Вт
|Размеры
|В сложенном состоянии: 159x72.2x11.8 мм
|В сложенном состоянии: 87.8x73.4x16 мм
|В разложенном состоянии: 159x140.4x6.1 мм
|В разложенном состоянии: 170.8x73.4x7.6 мм
|Масса
|249 г
|196 г
Комментарий главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова по итогам первого знакомства со смартфонами:
Новинки интересны по двум главным потребительским свойствам:
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Самая высокая ёмкость аккумуляторов среди официально продающихся в России складных смартфонов
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Ценообразование — устройства Tecno, как правило, отличаются более выгодными ценами в сравнении с конкурентами со сходными характеристиками.
Стоит отметить, что это не максимальные по мощности процессора или компактности корпуса складные смартфоны среди имеющихся в рознице:
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Phantom V Fold2 5G примерно равен по производительности флагманским смартфонам на базе Snapdragon 8 Gen 2 (Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11) или 8s Gen 3 (Realme GT 6, HONOR 200 Pro, Xiaomi Poco F6)
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Phantom V Flip2 5G по быстродействию соответствует смартфонам среднего класса на чипах Dimensity 8200, 7300 или Snapdragon 7s Gen 2 (Xiaomi 13T, Infinix Zero 30 5G, Oppo Reno12, Nothing CMF Phone 1, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, Realme 13 Pro+).
Но даже у Flip2 производительности хватит для быстрой работы в течение пары лет минимум. А процессоры без избыточной мощности + ёмкие аккумуляторы, скорей всего, превратят эти две модели в самые выносливые складные смартфоны на рынке.
Основной сенсор камеры в V Fold2 5G такой же, как у прославившихся качеством фотосъёмки HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura 70 Pro. Если Tecno хватит квалификации настроить автоматику камеры соответствующим образом, их складной флагман имеет все шансы приблизиться по качеству съёмки фото к лидеру сегмента — Google Pixel 9 Pro Fold. Впрочем, это будет нетривиальной задачей, потому что смартфоны на базе флагманских чипов MediaTek, в отличие от моделей на Snapdragon, редко демонстрируют выдающееся качество съёмки (редким исключением можно назвать разве что флагманские смартфоны Vivo серии X100).
В Phantom V Fold2 5G очень удобна промежуточная фиксация шарнира — смартфон остаётся устойчивым в полураскрытом положении, что делает из него удобный «походный монитор» для просмотра видео, видеосозвонов или устойчивой фотосъёмки.
Fold2 ещё и достаточно практичен за счёт матового стекла на задней панели. Но наиболее красивой будет Loewe-версия смартфона, которая выйдет позже.
Phantom V Flip2 5G по габаритам — это примерно «половинка iPhone 15/16 Pro Max» в сложенном состоянии, либо те же габариты Айфона (чуть длиннее, правда) в разложенном состоянии. Раскладной конкурент Samsung Galaxy Z Flip6 заметно компактнее, но Tecno вмещает в себя 4720 мАч против 4000 мАч в Самсунге за счёт прибавки в 5 мм по длине и 0.7 мм по толщине.
Tecno не раскрывают модель сенсора камеры в Flip2 5G, но, судя по характеристикам, это та же камера, которая установлена в Tecno Camon 30 5G (смартфон среднего уровня с упором на качество съёмки, 25 тысяч рублей в российской сетевой розницы на момент публикации). И предположительно камера основана на сенсоре Samsung GN5 (также встречается в смартфонах Samsung Galaxy S22+ и S23+). Процессор среднего уровня не позволит смартфону-раскладушке сравняться с прошлогодним субфлагманом Samsung по качеству видеосъёмки, но качество съёмки фото будет как минимум на уровне современных смартфонов среднего класса стоимостью 25-35 тысяч рублей.
Если не считать разумной (в пересчёте на прибавку в ёмкости аккумулятора) прибавки габаритов, пока в Phantom V Flip2 5G огорчают только глянцевые, скользкие и довольно марки боковины корпуса, на которых будут всегда видны отпечатки пальцев и пыль.
Главное — чтобы не подвела надёжность. Потому что к складной конструкции более бюджетного Tecno Phantom V Flip первого поколения (представлен в сентябре 2023 г.) у ряда российских покупателей были определённые нарекания.