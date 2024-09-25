Tecno рассказала об ИИ-функциях новых складных смартфонов Phantom V Fold2 и Flip2 (+превью)

Комментарий главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова по итогам первого знакомства со смартфонами:

Новинки интересны по двум главным потребительским свойствам:

Самая высокая ёмкость аккумуляторов среди официально продающихся в России складных смартфонов

Ценообразование — устройства Tecno, как правило, отличаются более выгодными ценами в сравнении с конкурентами со сходными характеристиками.

Стоит отметить, что это не максимальные по мощности процессора или компактности корпуса складные смартфоны среди имеющихся в рознице:

Phantom V Fold2 5G примерно равен по производительности флагманским смартфонам на базе Snapdragon 8 Gen 2 (Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11) или 8s Gen 3 (Realme GT 6, HONOR 200 Pro, Xiaomi Poco F6)

Phantom V Flip2 5G по быстродействию соответствует смартфонам среднего класса на чипах Dimensity 8200, 7300 или Snapdragon 7s Gen 2 (Xiaomi 13T, Infinix Zero 30 5G, Oppo Reno12, Nothing CMF Phone 1, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, Realme 13 Pro+).

Но даже у Flip2 производительности хватит для быстрой работы в течение пары лет минимум. А процессоры без избыточной мощности + ёмкие аккумуляторы, скорей всего, превратят эти две модели в самые выносливые складные смартфоны на рынке.

Основной сенсор камеры в V Fold2 5G такой же, как у прославившихся качеством фотосъёмки HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura 70 Pro. Если Tecno хватит квалификации настроить автоматику камеры соответствующим образом, их складной флагман имеет все шансы приблизиться по качеству съёмки фото к лидеру сегмента — Google Pixel 9 Pro Fold. Впрочем, это будет нетривиальной задачей, потому что смартфоны на базе флагманских чипов MediaTek, в отличие от моделей на Snapdragon, редко демонстрируют выдающееся качество съёмки (редким исключением можно назвать разве что флагманские смартфоны Vivo серии X100).

В Phantom V Fold2 5G очень удобна промежуточная фиксация шарнира — смартфон остаётся устойчивым в полураскрытом положении, что делает из него удобный «походный монитор» для просмотра видео, видеосозвонов или устойчивой фотосъёмки.