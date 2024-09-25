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Опубликовано 25 сентября 2024, 10:30
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Tecno рассказала об ИИ-функциях новых складных смартфонов Phantom V Fold2 и Flip2 (+превью)

Есть свои интересности
Компания Tecno представила новые функции искусственного интеллекта для своих складных смартфонов второго поколения — Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G.
Tecno рассказала об ИИ-функциях новых складных смартфонов Phantom V Fold2 и Flip2 (+превью)
© Tecno

Новшества ИИ в новых флагманских смартфонах Tecno

Среди главных нововведений — помощник Ella AI, который помогает в планировании дня и выполнении повседневных задач (установка будильников, напоминаний и т.д.), а также инструменты для работы с текстами и быстрый поиск по изображениям.

Функция AI Редактора позволяет резюмировать суть документов и генерировать тексты, а Universal Tone улучшает качество портретных снимков, точно передавая оттенки кожи. Ластик AI и One Click Cutout упрощают обработку фото, позволяя легко вырезать объекты.

Tecno рассказала об ИИ-функциях новых складных смартфонов Phantom V Fold2 и Flip2 (+превью)
© Tecno

AI Редактор также позволяет находить рецепт блюда по его фотографии в тарелке на столе или находить для покупки товар из видео или соцсетей, если вы обведёте его на экране.

Поддерживаются также привычные по другим смартфонам ИИ-функции, как ластик (удаление объектов с фото) и One Click Cutout (распознавание объектов на фото, когда вы выделяете их при долгом нажатии).

Phantom V Fold2 5G также поддерживает стилус Phantom V Pen для удобной работы с документами и рисования, который будет предлагаться опционально по, как обещает производитель, очень выгодной цене.

Характеристики и первые впечатления

СмартфонTecno Phantom V Fold2 5GTecno Phantom V Flip2 5G
Операционная системаAndroid 14, оболочка HiOS 14 FoldAndroid 14, оболочка HiOS 14
Внутренний дисплей7.85”, 2296x2000, LTPO OLED, 120 Гц, 338 ppi6.9”, 2640x1080, LTPO OLED, 120 Гц, 413 ppi
Внешний дисплей6.42”, 2550x1080, LTPO OLED, 120 Гц, 431 ppi3.64”, 1066x1056, LTPO OLED, 120 Гц, 413 ppi
ПроцессорMediaTek Dimensity 9000+, 8 ядер (1x Cortex-X2 3.2 ГГц + 3x Cortex-A710 2.8 ГГц + 4x Cortex-A510 1.8 ГГц), 4 нмMediaTek Dimensity 8020, 8 ядер (4x Cortex-A78 2.6 ГГц + 4x Cortex-A55 2.0 ГГц), 6 нм
ГрафикаMali-G710 MC10Mali-G77 MC9
Оперативная память12 ГБ8 ГБ
Постоянная память512 ГБ, без слота microSD256 ГБ, без слота microSD
Связь5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
Камерыосновная : 50 Мп, сенсор OV50H, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 30 к/сосновная : 50 Мп, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
дополнительная (телефото): 50 Мп, зум 2x, размер сенсора 1/2.8” диафрагма f/2.0
дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, сенсор Samsung JN1, размер сенсора 2.76”, диафрагма f/1.8
фронтальная : 32 Мп, диафрагма f/2.5,фронтальная : 32 Мп, размер сенсора 1/2.8”, диафрагма f/2.5
Аккумулятор5750 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 70 Вт, мощность беспроводной зарядки 10 Вт4720 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 70 Вт
РазмерыВ сложенном состоянии: 159x72.2x11.8 ммВ сложенном состоянии: 87.8x73.4x16 мм
В разложенном состоянии: 159x140.4x6.1 ммВ разложенном состоянии: 170.8x73.4x7.6 мм
Масса249 г196 г

Комментарий главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова по итогам первого знакомства со смартфонами:

Новинки интересны по двум главным потребительским свойствам:

  • Самая высокая ёмкость аккумуляторов среди официально продающихся в России складных смартфонов

  • Ценообразование — устройства Tecno, как правило, отличаются более выгодными ценами в сравнении с конкурентами со сходными характеристиками.

Стоит отметить, что это не максимальные по мощности процессора или компактности корпуса складные смартфоны среди имеющихся в рознице:

  • Phantom V Fold2 5G примерно равен по производительности флагманским смартфонам на базе Snapdragon 8 Gen 2 (Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11) или 8s Gen 3 (Realme GT 6, HONOR 200 Pro, Xiaomi Poco F6)

  • Phantom V Flip2 5G по быстродействию соответствует смартфонам среднего класса на чипах Dimensity 8200, 7300 или Snapdragon 7s Gen 2 (Xiaomi 13T, Infinix Zero 30 5G, Oppo Reno12, Nothing CMF Phone 1, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, Realme 13 Pro+).

Но даже у Flip2 производительности хватит для быстрой работы в течение пары лет минимум. А процессоры без избыточной мощности + ёмкие аккумуляторы, скорей всего, превратят эти две модели в самые выносливые складные смартфоны на рынке.

Основной сенсор камеры в V Fold2 5G такой же, как у прославившихся качеством фотосъёмки HONOR Magic6 Pro и Huawei Pura 70 Pro. Если Tecno хватит квалификации настроить автоматику камеры соответствующим образом, их складной флагман имеет все шансы приблизиться по качеству съёмки фото к лидеру сегмента — Google Pixel 9 Pro Fold. Впрочем, это будет нетривиальной задачей, потому что смартфоны на базе флагманских чипов MediaTek, в отличие от моделей на Snapdragon, редко демонстрируют выдающееся качество съёмки (редким исключением можно назвать разве что флагманские смартфоны Vivo серии X100).

В Phantom V Fold2 5G очень удобна промежуточная фиксация шарнира — смартфон остаётся устойчивым в полураскрытом положении, что делает из него удобный «походный монитор» для просмотра видео, видеосозвонов или устойчивой фотосъёмки.

Phantom V Fold2 можно устойчиво расположить без подставки на любой ровной поверхности

© Mobile-Review.com

Fold2 ещё и достаточно практичен за счёт матового стекла на задней панели. Но наиболее красивой будет Loewe-версия смартфона, которая выйдет позже.

Tecno Phantom V Fold2 5G вживую

© ferra.ru

Phantom V Flip2 5G по габаритам — это примерно «половинка iPhone 15/16 Pro Max» в сложенном состоянии, либо те же габариты Айфона (чуть длиннее, правда) в разложенном состоянии. Раскладной конкурент Samsung Galaxy Z Flip6 заметно компактнее, но Tecno вмещает в себя 4720 мАч против 4000 мАч в Самсунге за счёт прибавки в 5 мм по длине и 0.7 мм по толщине.

Tecno Phantom V Flip2 5G рядом с iPhone 16 Pro Max

© ferra.ru

Tecno не раскрывают модель сенсора камеры в Flip2 5G, но, судя по характеристикам, это та же камера, которая установлена в Tecno Camon 30 5G (смартфон среднего уровня с упором на качество съёмки, 25 тысяч рублей в российской сетевой розницы на момент публикации). И предположительно камера основана на сенсоре Samsung GN5 (также встречается в смартфонах Samsung Galaxy S22+ и S23+). Процессор среднего уровня не позволит смартфону-раскладушке сравняться с прошлогодним субфлагманом Samsung по качеству видеосъёмки, но качество съёмки фото будет как минимум на уровне современных смартфонов среднего класса стоимостью 25-35 тысяч рублей.

Если не считать разумной (в пересчёте на прибавку в ёмкости аккумулятора) прибавки габаритов, пока в Phantom V Flip2 5G огорчают только глянцевые, скользкие и довольно марки боковины корпуса, на которых будут всегда видны отпечатки пальцев и пыль.

Главное — чтобы не подвела надёжность. Потому что к складной конструкции более бюджетного Tecno Phantom V Flip первого поколения (представлен в сентябре 2023 г.) у ряда российских покупателей были определённые нарекания.