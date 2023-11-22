Tecno представила новый недорогой смартфон с 50-мегапиксельной камерой и ярким дизайном

Устройство оборудовано 6.6-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (720 × 1612 пикселей), что обеспечивает яркое и четкое изображение.

Основной акцент в Tecno Spark 20C сделан на фотовозможностях: устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком размером 1/2.8 дюйма, фазовым автофокусом и HDR, что позволяет делать высококачественные снимки.

Дополнительно смартфон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру с двойной вспышкой, что идеально подходит для селфи.

Внутри Tecno Spark 20C работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35, поддерживаемый 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Также предусмотрена возможность расширения памяти с помощью microSD карты до 1 ТБ. Смартфон работает на операционной системе HiOS, основанной на Android 13, что обеспечивает плавную и быструю работу.

Цена и доступность Tecno Spark 20C пока не раскрыты, но ожидается, что эта информация будет предоставлена в ближайшее время.