Tecno представила новый смартфон Pova Neo 3 c гигантской батареей, но всего 16 Мп камерами

Устройство включает в себя уникальную комбинацию процессора Helio G85 от MediaTek, оперативной памяти на 8 ГБ и вместительной батареи на 7000 мАч.

Однако, несмотря на вполне интересными характеристиками, смартфон оснащён всего 16-мегапиксельной двойной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, что выглядит скромно на фоне всего остального.