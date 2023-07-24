Tecno представила новый смартфон Pova Neo 3 c гигантской батареей, но всего 16 Мп камерами

Tecno представила новый смартфон Pova Neo 3 c гигантской батареей, но всего 16 Мп камерамиНеожиданное сочетание
Tecno продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз выпуская новый смартфон Pova Neo 3.
Устройство включает в себя уникальную комбинацию процессора Helio G85 от MediaTek, оперативной памяти на 8 ГБ и вместительной батареи на 7000 мАч.
Однако, несмотря на вполне интересными характеристиками, смартфон оснащён всего 16-мегапиксельной двойной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, что выглядит скромно на фоне всего остального.
Новая модель доступна в трёх цветах: «Черный Меха», «Золотой Янтарь» и «Голубой Ураган», и уже работает на новейшей операционной системе HiOS 13 на базе Android 13.
Цена и сроки старта продаж нового смартфона Tecno пока не объявлены, но ожидается, что эта информация будет предоставлена в ближайшее время.