Tecno представила полноценный смартфон с 90 Гц экраном и 128 ГБ памяти по цене современной компьютерной игры

Этот аппарат является преемником модели Pop 7 и предлагает пользователям дисплей с частотой обновления 90 Гц, улучшенные камеры, а также больше оперативной и встроенной памяти по сравнению с предшественником.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Спереди у него расположена 8-мегапиксельная камера, встроенная в вырез экрана, а также двойная вспышка сверху.

Компания Tecno также представила свою технологию Dynamic Port, которая использует пространство вокруг выреза экрана для отображения полезных уведомлений, информации о зарядке и состоянии вызова.

На задней панели разместилась основная камера на 13 Мп, а также дополнительная ИИ-камера. Третий вырез предназначен для светодиодной вспышки.

Внутри новинки установлен процессор Unisoc T606 в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ внутреннего накопителя, который можно расширить с помощью слота для карты microSD.

Смартфон работает под управлением Android 13 (Go edition), а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Но это всё лирика. Куда интереснее то, за какую цену компанию предлагает столь неплохой аппарат. Tecno Pop 8 обойдётся всего в $85, что сопоставимо с ценой современных компьютерных и видеоигр.