Tecno представила самый тонкий 5G-смартфон с изогнутым экраном в мире — Pova Slim 5G

Толщина корпуса составляет всего 5,95 миллиметра, а вес — 156 граммов. Аппарат оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224 × 2720 пикселей, частотой обновления 144 Гц и рекордной яркостью до 4500 нит.

Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпус соответствует стандарту IP64, обеспечивая защиту от пыли и брызг.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, фронтальная — 13 Мп. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 6400, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Слота для карт памяти нет. При этом новинка работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15.

Несмотря на рекордно тонкий корпус, внутри установлен аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки 10 Вт. В Индии Pova Slim 5G будет стоить 19 999 рупий (около $226).