Tecno представила смартфон с дизайном камеры «как у OnePlus» и кофейным задником

Особенностью этой версии является задняя крышка, частично изготовленная из кофейной гущи.

По словам представителей бренда, это в принципе первая в индустрии задняя крышка, сделанная из подобного материала. Задняя панель выполнена в природном зеленом цвете, который символизирует устойчивый и стильный дизайн.

При этом более 25% материалов задней крышки являются биоматериалами, что подтверждено сертификатом USDA.