Tecno представила сверхдешевый смартфон POP 9 5G с экраном на 120 Гц

Устройство получило 6.6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, что является редкостью в бюджетных смартфонах. Также гаджет поддерживает 5G, что делает его одним из самых доступных смартфонов с этой технологией.

Камера смартфона включает основной сенсор на 48 Мп и ИИ-объектив, а фронтальная камера оснащена модулем на 8 Мп.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ внутреннего накопителя. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки 18 Вт обеспечит быстрое восстановление заряда.

Tecno POP 9 5G будет доступен в трех цветах: Midnight Shadow, Azure Sky и Aurora Cloud. Цена на модель начинается от $113 за версию с 64 ГБ памяти и $120 за версию с 128 ГБ.