Tecno представила сверхдешевый смартфон Spark Go 5G с экраном 120 Гц и камерой 50 Мп за $114

Tecno представила сверхдешевый смартфон Spark Go 5G с экраном 120 Гц и камерой 50 Мп за $114Есть даже аналог Dynamic Island
Аппарат получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом под фронтальную камеру на 5 Мп. Для уведомлений используется фирменная функция Dynamic Port вокруг объектива.
Основная камера — 50 Мп, расположена на отдельном «визоре» с декоративным вторым вырезом. Внутри установлен чип Dimensity 6400 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить через microSD. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64.
Смартфон также может похвастаться аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Работает устройство на базе HiOS 15, основанной на Android 15, и поддерживает голосового ассистента Ella AI.
Tecno Spark Go 5G будет доступен в цветах Ink Black, Sky Blue и Turquoise Green по цене от $114. Старт продаж намечен на 21 августа.