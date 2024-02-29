Tecno привезла на MWC 2024 и дала потрогать всем желающим свой прорывной смартфон с растягивающимся экраном

Что же это такое?

Представьте себе обычный смартфон с 6.55-дюймовым экраном. Но одним нажатием кнопки он превращается в монстра с дисплеем 7.11 дюйма!

Как это работает?

Экран Phantom Ultimate не просто растягивается, он загибается на заднюю часть корпуса. За 1,3 секунды смартфон меняет свой размер, а механизм выдерживает до 100 000 таких трансформаций.