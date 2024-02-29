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Опубликовано 29 февраля 2024, 09:45
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Tecno привезла на MWC 2024 и дала потрогать всем желающим свой прорывной смартфон с растягивающимся экраном

Выглядит очень необычно
Помните футуристичный смартфон Tecno Phantom Ultimate с выдвижным экраном, о котором мы говорили год назад? На MWC 2024 он стал реальностью!

Что же это такое?

Представьте себе обычный смартфон с 6.55-дюймовым экраном. Но одним нажатием кнопки он превращается в монстра с дисплеем 7.11 дюйма!

Как это работает?

Экран Phantom Ultimate не просто растягивается, он загибается на заднюю часть корпуса. За 1,3 секунды смартфон меняет свой размер, а механизм выдерживает до 100 000 таких трансформаций.

Tecno привезла на MWC 2024 и дала потрогать всем желающим свой прорывной смартфон с растягивающимся экраном
© GSMArena

Что еще умеет Phantom Ultimate?

  • Загибающийся экран превращается в мини-дисплей для часов, уведомлений и другой информации.
  • Мощный процессор MediaTek Dimensity 9000+.
  • Аккумулятор 3000 мАч.
  • Толщина корпуса 9.93 мм.

Когда можно будет купить?

TECNO пока не спешит с датами. Phantom Ultimate все еще остается концептом, но его демонстрация на MWC 2024 говорит о том, что будущее уже близко.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
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#гибкий дисплей
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#Tecno