Tecno привезла в Россию новое поколение выносливых смартфонов с 6000 и 7000 мАч

Основным преимуществом этих устройств является долгое время автономной работы благодаря ёмким аккумуляторам.

TECNO POVA 5 оснащён батареей на 6000 мАч и поддержкой умной зарядки 45 Вт. Это позволяет смартфону работать до 39 часов в режиме звонков, 18 часов в социальных сетях, 14 часов во время просмотра видео и 11 часов в непрерывном гейминге.

Зарядка до 100% занимает всего 66 минут, а функция реверсивной зарядки позволяет использовать смартфон для зарядки других устройств.

В основе POVA 5 лежат процессор Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Новинка может похвастаться большим 6.8-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

POVA Neo 3, в свою очередь, имеет аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, обеспечивающий более 14 часов игры и более 22 часов просмотра видео. Зарядка от 0 до 100% занимает около двух часов.

Смартфоны серии POVA оснащены высококачественными камерами, а также предлагают продвинутые функции охлаждения и защиты аккумулятора.

При этом до 7 августа 2023 года устройства доступны по специальной сниженной цене. TECNO POVA 5 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за 15 990 и 16 990 рублей соответственно, а POVA Neo 3 за 11 990 и 13 990 рублей в зависимости от объёма внутренней памяти.