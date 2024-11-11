Tecno снизил цены на бюджетные смартфоны Spark 30 и 16-дюймовый ноутбук K16S

Ноутбук TECNO MEGABOOK K16S на процессоре AMD Ryzen 5 5625U с конфигурацией 8 ГБ + 512 ГБ можно приобрести за 37 999₽, а вариант с 8 ГБ + 256 ГБ — за 35 999₽, что на 10 000₽ дешевле обычной цены.

Смартфоны серии SPARK также попали под скидки. Модель SPARK 30 с экраном FHD+ и процессором MediaTek G91 теперь стоит от 13 990₽, а продвинутая версия SPARK 30 Pro с AMOLED-экраном 120 Гц и процессором MediaTek G100 доступна от 16 990₽. SPARK 30C с основным сенсором 48 МП предлагается по цене от 10 490₽.