Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Представители бренда заявили, что их новинка может похвастаться целым рядом инновационных решений, отличающих её от аналогичных вариантов на рынке. К таковым, например, компания отнесла первый в мире выдвижной 50-мегапиксельный портретный объектив.

Он работает в паре с основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным 13-мегапиксельным модулем и фронтальной 32-мегапиксельной камерой.