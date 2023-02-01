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13:30, 01 февраля 2023
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Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Очень щедрое предложение

Компания Tecno привезла в Россию свой новый флагман — Phantom X2 Pro.

Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Фото: Tecno

Представители бренда заявили, что их новинка может похвастаться целым рядом инновационных решений, отличающих её от аналогичных вариантов на рынке. К таковым, например, компания отнесла первый в мире выдвижной 50-мегапиксельный портретный объектив.

Он работает в паре с основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным 13-мегапиксельным модулем и фронтальной 32-мегапиксельной камерой.

Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Tecno

В основу смартфона лёг процессор Dimensity 9000 5G от MediaTek, дополненный 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Но самое интересное — это скидка, которую Tecno предлагает первым покупателям Phantom X2 Pro. Так, в период с 1 по 14 февраля 2023 года новинку можно предзаказать на Ozon. И все, кто сделает это, получит кешбэк в размере 10 000 рублей баллами OZON.

Сам смартфон предлагается по цене в 64 990 рублей.

Источник:Tecno
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