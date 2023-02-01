Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Tecno вернёт 10 тысяч рублей кешбэка в Ozon за покупку флагманского смартфона Phantom X2 ProОчень щедрое предложение
Компания Tecno привезла в Россию свой новый флагман — Phantom X2 Pro.
Фото: Tecno
Представители бренда заявили, что их новинка может похвастаться целым рядом инновационных решений, отличающих её от аналогичных вариантов на рынке. К таковым, например, компания отнесла первый в мире выдвижной 50-мегапиксельный портретный объектив.
Он работает в паре с основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным 13-мегапиксельным модулем и фронтальной 32-мегапиксельной камерой.
Tecno
В основу смартфона лёг процессор Dimensity 9000 5G от MediaTek, дополненный 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
Но самое интересное — это скидка, которую Tecno предлагает первым покупателям Phantom X2 Pro. Так, в период с 1 по 14 февраля 2023 года новинку можно предзаказать на Ozon. И все, кто сделает это, получит кешбэк в размере 10 000 рублей баллами OZON.
Сам смартфон предлагается по цене в 64 990 рублей.