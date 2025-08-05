Tecno выпустила серию смартфонов POVA 7 с поддержкой ИИ

Флагманская модель POVA 7 Ultra 5G оснащена аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 70 Вт и беспроводной — 30 Вт. Кроме того, смартфон способен заряжать другие устройства как проводным, так и беспроводным способом. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Устройство оснащено системой охлаждения Hyper Cooling с испарительной камерой увеличенного размера.

Другие модели серии — POVA 7 5G и POVA 7 Pro 5G — также поддерживают быструю беспроводную зарядку и комплектуются чехлами с магнитными вставками. Устройства ориентированы на активное использование в течение дня, в том числе для мультимедийных задач. Все смартфоны, за исключением младшей версии Neo, оборудованы световым глифом, который уведомляет о звонках, сообщениях и игровых событиях.

Серия POVA 7 получила обновлённый дизайн. Корпус с геометричными линиями дополнен треугольным блоком камер. Внутри установлена система HiOS 15 с возможностью настройки интерфейса: от шрифтов до иконок.

Одним из ключевых нововведений стал искусственный интеллект Tecno AI. Он включает голосового помощника Ella, инструмент для резюмирования звонков, текстовый AI-редактор, а также функции визуального поиска и обработки фотографий.

Смартфоны также получили функцию FreeLink для связи на расстоянии до 1 км без сети, а также навигационный алгоритм PinPoint Nav 2.0, улучшающий точность геолокации в сложных условиях.

Цены на модели варьируются от 16 990 рублей за POVA 7 Neo до 36 990 рублей за POVA 7 Ultra 5G.