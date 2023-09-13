Tecno выпустила выносливый смартфон Pova 5 Pro 5G с мощным процессором

Устройство не только имеет красивый внешний вид, но и достаточно мощные «внутренности». Он оснащён процессором Dimensity 6080 5G от MediaTek и быстрой зарядкой на 68 Вт.

Интерактивная светодиодная подсветка корпуса работает в 9 цветовых режимах, адаптируясь к различным сценариям использования.

Устройство может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения ещё на 8 ГБ. Это сокращает время запуска устройства на 67%, а загрузка приложений ускоряется на 39%.

Алгоритм Smart 2.0 анализирует сценарии работы и автоматически переключает диапазоны сети, экономя заряд аккумулятора.

Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает до 31 часа разговоров или 13 часов активного использования соцсетей. Благодаря быстрой зарядке, уровень заряда можно восстановить до 50% всего за 15 минут.

Смартфон POVA 5 Pro 5G 25/8 ГБ доступен по цене в 26 990 рублей, а версия памяти 128/8 ГБ — за 24 990 рублей. Устройство уже можно приобрести в сети магазинов DNS и в официальном магазине TECNO на Ozon.