Техноблогер проверил автономность Pixel 10 в сравнении с iPhone 16 Pro и Galaxy S25

Опубликовано 29 августа 2025, 21:001 мин.
Техноблогер проверил автономность Pixel 10 в сравнении с iPhone 16 Pro и Galaxy S25Неожиданно победил Pixel
Техноблогер Бен Абоагье, автор YouTube-канала Lover Of Tech, провёл тестирование автономности трёх флагманских моделей: Google Pixel 10, Samsung Galaxy S25 и iPhone 16 Pro. Все устройства использовали новейшую последнюю версию ОС, одну и ту же SIM-карту, имели яркость дисплея 200 нит и частоту обновления экрана 120 Гц.
© Lover Of Tech / YouTube
В рамках теста каждый телефон выполнял шесть одночасовых задач: запись видео в 4K, использование приложения X, просмотр коротких видео, прослушивание музыки через YouTube Music и игру в Subway Surfers. Все три смартфона успешно справились с заданиями.
Лидером по автономности оказался Pixel 10 с ёмкостью батареи 4870 мАч, проработавший 7 часов 1 минуту при максимальной температуре 36,1°C. На втором месте оказался Galaxy S25, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, проработав 6 часов 20 минут и достигнув температуры 37,8°C. iPhone 16 Pro с ёмкостью батареи 3582 мАч занял третье место; айфон работал 6 часов 15 минут, максимально нагревшись до 36,6°C.