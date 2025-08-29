Техноблогер проверил автономность Pixel 10 в сравнении с iPhone 16 Pro и Galaxy S25

В рамках теста каждый телефон выполнял шесть одночасовых задач: запись видео в 4K, использование приложения X, просмотр коротких видео, прослушивание музыки через YouTube Music и игру в Subway Surfers. Все три смартфона успешно справились с заданиями.

Лидером по автономности оказался Pixel 10 с ёмкостью батареи 4870 мАч, проработавший 7 часов 1 минуту при максимальной температуре 36,1°C. На втором месте оказался Galaxy S25, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, проработав 6 часов 20 минут и достигнув температуры 37,8°C. iPhone 16 Pro с ёмкостью батареи 3582 мАч занял третье место; айфон работал 6 часов 15 минут, максимально нагревшись до 36,6°C.