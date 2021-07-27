Tele2 научит российских пенсионеров пользоваться смартфонами

Телефоны
Сегодня в 22:55
Tele2 научит российских пенсионеров пользоваться смартфонамиПомочь может каждый желающий
Компания Tele2 объявила о запуске социального проекта «Чужих бабушек не бывает». Его суть заключается в том, чтобы помочь одиноким людям, не имеющим внуков, освоить мобильный интернет.
Как рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2, проект получил большой отклик от молодых людей, желающих помочь близким. Но рассчитан он в первую очередь на одиноких пожилых людей — в условиях пандемии цифровая грамотность — единственное средство для получения социальных услуг, а иногда и общения.
Программа обучения рассчитана так, чтобы в сжатые сроки научить одиноких стариков обращению со смартфоном и выходу в интернет. А также полноценному использованию современных технологий.
К слову, любой участник проекта может подарить пожилому человеку комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений, как раз для этого возраста, и «Путеводителя по мобильному интернету», разработанного в Tele2.