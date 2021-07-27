Tele2 научит российских пенсионеров пользоваться смартфонами

Как рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2, проект получил большой отклик от молодых людей, желающих помочь близким. Но рассчитан он в первую очередь на одиноких пожилых людей — в условиях пандемии цифровая грамотность — единственное средство для получения социальных услуг, а иногда и общения.

Программа обучения рассчитана так, чтобы в сжатые сроки научить одиноких стариков обращению со смартфоном и выходу в интернет. А также полноценному использованию современных технологий.

К слову, любой участник проекта может подарить пожилому человеку комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений, как раз для этого возраста, и «Путеводителя по мобильному интернету», разработанного в Tele2.