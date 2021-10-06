Tele2 подарит 30% скидку на тариф при покупке смартфона Xiaomi

Как отмечается, в акции участвуют смартфоны Xiaomi, ввиду их популярности у абонентов Tele2 — 42% от общего количества устройств, проданных в розницу в сети оператора.

Чтобы воспользоваться специальным предложением оператора, пользователю необходимо приобрести акционную модель смартфона Xiaomi на сайте tele2.ru или в салонах связи Tele2, при этом обязательно указать самовывоз как способ получения товара. Затем нужно подключить страховку и выбрать подходящий акционный тариф — Мой онлайн+» или «Везде онлайн» — на выбор.

Важно: весь комплект продуктов должен быт куплен в одном чеке.

Акционная страховка предполагает комплексную защиту гаджета от различных страховых случаев: поломки, заливания жидкостью, пожара, кражи и списания средств в этом случае. Страховой продукт будет действовать в течение 12 месяцев после окончания срока гарантии от производителя. Стоимость страховки рассчитывается исходя из цены смартфона.

Акция продлится до 31 декабря 2022 года.