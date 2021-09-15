Tele2 запустил услугу резервного хранения контактов и других файлов

Оператор предложил своим пользователям надёжно защищённый сервис, на который можно загружать контакты и любой контент с нескольких устройств. Все гаджеты синхронизируются в реальном времени. Также можно настроить автоматическое копирование добавляемого контента – все контакты, фото, видео и другие данные будут сразу же отправляться в облако.

Как отметили представители Tele2, их сервис отличается от других файловых хостингов тем, что пользователь может хранить контакты независимо от операционной системы гаджета, настроенных учётных записей, установленных приложений и других факторов. Например, если пользователь удалит почтовый аккаунт, то все контакты, внесённые в него, останутся в облаке. Ещё одна отличительная особенность сервиса – возможность платить только в те дни, когда это нужно, а не за месяц целиком.

Объём облака составляет 350 ГБ. Новым пользователям предоставляется бесплатный тестовый период на 7 дней, в дальнейшем стоимость составит 4 рубля в сутки за хранение контактов и 11 рублей в сутки – за размещение любых других файлов.