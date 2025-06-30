Телефон с кошачьим ушком и экраном 3,5 дюйма — Xiaomi представила Duoqin K25 за $110

Устройство ориентировано на детей и пожилых пользователей, а также на тех, кто хочет минимизировать цифровую зависимость.

Смартфон построен на базе чипсета MediaTek G81, оснащен 8-Мп камерой и аккумулятором на 2150 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Работает устройство под управлением фирменной оболочки с акцентом на родительский контроль: можно ограничить доступ к приложениям, задать расписание использования и даже удалённо одобрять установку программ.