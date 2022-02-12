Телефонные мошенники придумали новый способ обмана людей, связанный с Банком России

Предлоги звонков разные, но в основном сводятся к обещаниям выплат и компенсаций. Как правило, мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и других госорганов.

Важен тот факт, что Центробанк не работает с физическими лицами как клиентами, не ведёт такие счета и никогда не звонит гражданам по своей инициативе. При любом вопросе необходимо обращаться в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, или на официальном сайте.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам», — предупредил россиян глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.