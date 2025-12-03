Теперь и iPhone SE 1-го поколения Apple признала устаревшим устройством

Apple определяет продукт как устаревший через семь лет после его последней продажи. iPhone SE, снятый с производства в сентябре 2018 года, достиг этого рубежа. Первый iPhone SE был выпущен в марте 2016 года и имел дизайн, напоминающий iPhone 5s: 4-дюймовый экран, кнопку home с Touch ID и корпус из алюминия и стекла с закруглёнными краями. Однако модель была оснащена более современным чипом A9, аналогичным тому, что использовался в iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Бывший директор Apple по маркетингу Фил Шиллер представил тогда устройство с энтузиазмом, отметив: «Все, кто ищет компактный телефон, будут в восторге от iPhone SE».

Apple выпустила второе поколение iPhone SE в апреле 2020 года, а третье — в марте 2022 года, сохранив дизайн iPhone 8. Первоначальный iPhone SE был окончательно снят с производства в феврале 2025 года и теперь считается устаревшим. Его аналог — iPhone 16e.