Теперь iPhone сможет принимать платежи с карт, как касса в супермаркете

Можно будет принимать платежи с кредитных и дебетовых карт, как в магазинах. Новая функция называется Tap to Pay, также с её помощью можно будет принимать деньги с Apple Pay. В основе функции лежит технология NFC.

«Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, — вашего iPhone», — сообщил представитель первой платёжной платформы Stripe, которая предложит клиентам новый способ оплаты.

При этом говорится, что функция будет доступна для жителей США, а будет ли она реализована в других станах, пока не известно.