Теперь можно обновляться: Samsung выпустила Android 13 для флагманских Galaxy S21

Владельцы устройств, разумеется, получили в пользование не «чистый Android» — поверх него корейский IT-гигант установил фирменную оболочку One UI 5.0. При этом обновиться смогут все три модели серии — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Проверить доступность обновления можно в соответствующем меню. Для этого нужно открыть «Настройки», перейти в «Обновление программного обеспечения» и нажать «Загрузить и установить».

Напомним, что первыми до Android 13 смогли обновиться владельцы свежей флагманской линейки Galaxy S22. И только затем к нему допустили более старые девайсы.