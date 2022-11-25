Теперь мы всё знаем: флагманский Xiaomi 13 протестировали в Geekbench 5

Теперь мы всё знаем: флагманский Xiaomi 13 протестировали в Geekbench 5Секретов остаётся всё меньше
Не так давно Qualcomm анонсировала свой топовый процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Примерно тогда же глава Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что новые флагманы бренда «получились настолько мощными, что их конфигурация может напугать пользователей».
Фото: Xiaomiui
Звучит громко, но так ли это на самом деле? Благодаря инсайдерам, мы можем проверить заявление господина Вейбинга.
Всё дело в том, что в популярном бенчмарке Geekbench5 обнаружился Xiaomi 13 под кодовым номером 2211133C. Устройство, работающее под управлением Android 13 и имеющее 12 ГБ оперативной памяти смогло набрать 1497 баллов в одноядерном и 5089 баллов в многоядерном тестах.
Эта же утечка вновь подтвердила, что в основе линейки и вправду будет лежать чип Snapdragon 8 Gen 2.
Напомним, что ранее инсайдеры подтвердили, что серия Xiaomi 13 будет первой, работающей под управлением MIUI 14 «из коробки».