Теперь мы всё знаем: флагманский Xiaomi 13 протестировали в Geekbench 5

Звучит громко, но так ли это на самом деле? Благодаря инсайдерам, мы можем проверить заявление господина Вейбинга.

Всё дело в том, что в популярном бенчмарке Geekbench5 обнаружился Xiaomi 13 под кодовым номером 2211133C. Устройство, работающее под управлением Android 13 и имеющее 12 ГБ оперативной памяти смогло набрать 1497 баллов в одноядерном и 5089 баллов в многоядерном тестах.