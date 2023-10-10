Теперь мы знаем всё: раскрыты дата анонса, цена и характеристики первого складного смартфона OnePlus Open

В нём отмечалось, что модель имеет минимальные зазоры между экранами по сравнению с другими гибкими устройствами. Однако полные характеристики устройства до недавнего времени оставались тайной.

Но благодаря свежей утечке инсайдера Абхишека Ядаву, нам стали известны ключевые параметры устройства.

Во-первых, OnePlus Open анонсируют уже 19 октября 2023 года, а его стоимость составит $1700. Во-вторых, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти.

Внутренний накопитель устройства будет на 256 ГБ. Аккумулятор смартфона вмещает 4800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Из прочих интересностей можно отметить, что дисплей девайса в развёрнутом состоянии имеет диагональ 7,8 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран имеет размер 6,31 дюйма и также работает на частоте 120 Гц.

Основная камера устройства тройная: на 48, 48 и 64 Мп. Фронтальная камера двойная, с датчиками на 32 и 20 Мп.