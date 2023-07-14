Теперь официально: iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году

Теперь официально: iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 годуА мы и рады
Европейский совет одобрил закон, обязывающий производителей смартфонов оснащать свои устройства съёмными аккумуляторами к 2027 году.
Новое правило ставит целью создание циркулярной экономики для аккумуляторов, чтобы они максимально перерабатывались или использовались повторно.
Данное решение не только изменит дизайн смартфонов, но и повлияет на другие устройства с аккумуляторами, такие как планшеты, ноутбуки и электромобили. Льготный период до 2027 года предоставлен производителям для доработки своих продуктов.
Хотя закон обязательный только для устройств, продаваемых в Европейском союзе, крупные производители, такие как Samsung, Google и Apple, скорее всего, будут применять его стандарты и в других регионах.
Внедрение съёмных аккумуляторов позволит повысить экологическую ответственность и снизить количество отходов, связанных с батарейным питанием. Ну а пользователям это выгодно возможностью всегда заменить аккумулятор в своём смартфоне.