Теперь официально: iPhone и прочие смартфоны обяжут иметь съёмный аккумулятор уже в 2027 году

Новое правило ставит целью создание циркулярной экономики для аккумуляторов, чтобы они максимально перерабатывались или использовались повторно.

Данное решение не только изменит дизайн смартфонов, но и повлияет на другие устройства с аккумуляторами, такие как планшеты, ноутбуки и электромобили. Льготный период до 2027 года предоставлен производителям для доработки своих продуктов.

Хотя закон обязательный только для устройств, продаваемых в Европейском союзе, крупные производители, такие как Samsung, Google и Apple, скорее всего, будут применять его стандарты и в других регионах.

Внедрение съёмных аккумуляторов позволит повысить экологическую ответственность и снизить количество отходов, связанных с батарейным питанием. Ну а пользователям это выгодно возможностью всегда заменить аккумулятор в своём смартфоне.