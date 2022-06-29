Теперь официально: Nothing Phone (1) получит среднебюджетный процессор от Qualcomm. Ждём ценник в 20 тысяч рублей?

И если до этого преимущественно речь шла о внешнем виде устройства, сейчас стали появляться сведения и о «железе». Так, например, в основу Nothing Phone (1) ляжет среднебюджетный процессор Snapdragon 778G Plus.

Об этом рассказал представитель компании в беседе с Input Mag. А это значит, что устройство явно будет продаваться по достаточно демократичной цене. Возможно даже по той, о которой ранее говорили инсайдеры.