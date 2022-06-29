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Теперь официально: Nothing Phone (1) получит среднебюджетный процессор от Qualcomm. Ждём ценник в 20 тысяч рублей?Намечается претендент на звание «лучшего смартфона» в своём классе
За последние пару дней в Сети появилось много новой информации о первом смартфоне от компании Nothing.
И если до этого преимущественно речь шла о внешнем виде устройства, сейчас стали появляться сведения и о «железе». Так, например, в основу Nothing Phone (1) ляжет среднебюджетный процессор Snapdragon 778G Plus.
Об этом рассказал представитель компании в беседе с Input Mag. А это значит, что устройство явно будет продаваться по достаточно демократичной цене. Возможно даже по той, о которой ранее говорили инсайдеры.
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Напомним, что накануне стало известно, что «прозрачный» смартфон от Nothing может выйти по цене 400 долларов за версию 8/128 ГБ. В переводе на российские рубли это около 20 тыс рублей.
Так это или нет — станет известно совсем скоро. Анонс устройства намечен на 12 июля.