Теперь официально: опубликованы характеристики нового флагмана OnePlus 10 Pro

Судя по сообщению, OnePlus 10 Pro будет оснащен экраном Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а диаметр дисплея станет равен 6,78 дюймам с изогнутыми краями и отдельным отверстием для фронтальной камеры разрешением в 32 мегапикселя. Модуль камеры Hasselblad второго поколения, который расположился сзади, оснащен датчиками разрешением 48, 50 и 8 Мп. Также заявлена поддержка двойной оптической стабилизации изображения.

Размеры будущего смартфона составляют 163 х 73,9 х 8,55 мм. Он построен на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1, а также имеет оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживающий 80-ваттную проводную зарядку SuperVOOC и 50-ваттную беспроводную зарядку AirVOOC.

Глобальная версия OnePlus 10 Pro работает на OxygenOS 12, а его китайская версия будет работать под управлением ColorOS 12. Заявлены также и другие функции, такие как VoLTE, VoWiFi, Bluetooth 5.2, NFC и двойные стереодинамики.

Компания еще не подтвердила дату выхода на мировой рынок.