Теперь Штаты: на Востоке США абоненты сотовой компании остались без связи

У миллионов абонентов внезапно исчезла связь и устройства не принимают никакой сигнал. Всё что видят пользователи, — сообщения «Нет сети» и «Только экстренные вызовы».

По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в основном на востоке США, но затронуты и Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а также другие регионы.

При этом служба поддержки Verizon в соцсети Х всё ещё не прокомментировала ситуацию.