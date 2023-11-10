Теперь Штаты: на Востоке США абоненты сотовой компании остались без связи

21:12, 10 ноября 2023
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Теперь Штаты: на Востоке США абоненты сотовой компании остались без связиПострадали миллионы абонентов
В США абоненты Verizon начали массово жаловаться на сбой связи. Клиенты одного из крупнейших в США сотового оператора Verizon начали массово жаловаться на сбои связи.
У миллионов абонентов внезапно исчезла связь и устройства не принимают никакой сигнал. Всё что видят пользователи, — сообщения «Нет сети» и «Только экстренные вызовы».
По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в основном на востоке США, но затронуты и Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а также другие регионы.
При этом служба поддержки Verizon в соцсети Х всё ещё не прокомментировала ситуацию.