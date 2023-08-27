Тест Geekbench раскрыл характеристики нового флагмана Sony Xperia 5 V на процессоре Snapdragon 8 Gen 2

И хоть компания пока не раскрывала характеристик устройства, модель с кодовым названием XQ-DE54, предположительно и являющаяся Xperia 5 V, появилась в базе данных Geekbench.

Судя по тестам, новинка работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, оснащена 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 13.

Тесты Geekbench показали, что XQ-DE54 набрал 2004 и 5059 баллов в одно- и многоядерных проверках соответственно. Эти результаты сравнимы с показателями других флагманов, прошедших тестирование на этой платформе.

Отметим, что грядущий Xperia 5 V имеет все шансы стать интересным аппаратом, особенно учитывая, что это смартфон Sony.