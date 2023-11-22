Тест Geekbench раскрыл характеристики нового недорогого смартфона Samsung Galaxy M55 5G

Этот аппарат, получивший модельный номер SM-M556B, продемонстрировал «характер», набрав 3575 баллов в одноядерном тесте и 11 330 баллов в многоядерном.

Galaxy M55 5G оснащен восьмиядерным процессором с максимальной частотой 2.40 ГГц и графическим процессором Adreno 644 GPU, что указывает на использование чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Этот смартфон станет преемником модели Galaxy M54 5G, выпущенной в марте этого года.

Напомним, что Galaxy M54 5G был оснащен 6.7-дюймовым SUPER AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5, чипсетом Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство работало на системе One UI 5.1, основанной на Android 13. Как и предыдущие модели серии Galaxy M, новый смартфон будет фокусироваться на большой ёмкости аккумулятора. Galaxy M54 5G имел батарею на 6000 мАч с поддержкой 25 Вт проводной зарядки.