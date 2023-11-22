Тест Geekbench раскрыл характеристики нового недорогого смартфона Samsung Galaxy M55 5G

Тест Geekbench раскрыл характеристики нового недорогого смартфона Samsung Galaxy M55 5GНамечается крепкий середняк
Новый смартфон Samsung Galaxy M55 5G, который скоро появится на рынке, уже привлекает внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам, раскрытым в результате теста Geekbench.
Этот аппарат, получивший модельный номер SM-M556B, продемонстрировал «характер», набрав 3575 баллов в одноядерном тесте и 11 330 баллов в многоядерном.
Galaxy M55 5G оснащен восьмиядерным процессором с максимальной частотой 2.40 ГГц и графическим процессором Adreno 644 GPU, что указывает на использование чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
Этот смартфон станет преемником модели Galaxy M54 5G, выпущенной в марте этого года.
Напомним, что Galaxy M54 5G был оснащен 6.7-дюймовым SUPER AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5, чипсетом Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Устройство работало на системе One UI 5.1, основанной на Android 13. Как и предыдущие модели серии Galaxy M, новый смартфон будет фокусироваться на большой ёмкости аккумулятора. Galaxy M54 5G имел батарею на 6000 мАч с поддержкой 25 Вт проводной зарядки.