Тест Geekbench раскрыл мощность зарядки и процессор флагманских смартфонов iQOO 12 и 12 Pro

Для дополнительной уверенности в этом, можно взглянуть на результаты теста iQOO 12 Pro в Geekbench, которые уже доступны.

Смартфон на Android 14 и с 16 ГБ оперативной памяти показал результат 2235 баллов в одноядерном тесте и 6912 в многоядерном. Процессор Snapdragon 8 Gen 3, установленный в нем, включает в себя одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,30 ГГц, пять ядер Cortex-A720 (три из которых работают на частоте 3,15 ГГц и два на 2,96 ГГц) и два ядра Cortex-A520 на 2,27 ГГц.

Также стали известны характеристики зарядки серии iQOO 12: обе модели будут поддерживать технологию 120 Вт FlashCharge от Vivo. По слухам, iQOO 12 получит аккумулятор на 5000 мАч, а Pro — на 5100 мАч.